Unicamp prorroga prazo para pedido de isenção de taxa

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares) anunciou nesta segunda-feira (14) a prorrogação do prazo para os candidatos solicitarem a isenção da taxa no vestibular 2022 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) até o dia 30 de junho. Decisão também vale para a modalidade Enem-Unicamp 2022

Segundo a Comvest, a prorrogação beneficiará mais candidatos a conquistar o benefício, levando em conta as dificuldades do ensino remoto durante a pandemia de covid-19.

Os participantes poderão concluir as solicitações dos pedidos para insenção por meio da página no site da Comvest.

As isenções são oferecidas em três modalidades:

1. Aos candidatos provenientes de famílias de baixa renda (até um salário-mínimo e meio bruto mensal por morador do domicílio);

2. Funcionários da Unicamp/Funcamp;

3. Para aqueles que se candidatarem aos seguintes cursos noturnos de licenciatura ou tecnologia (licenciaturas em: ciências biológicas, física, letras, licenciatura integrada química/física, matemática e pedagogia. Tecnologia em: análise e desenvolvimento de sistemas e em saneamento ambiental).

Pré-requisitos: Já ter concluído ou concluir em 2021 o ensino médio e, somente no caso da modalidade 1, ter cursado o ensino médio integralmente em instituições da rede pública. A Comvest oferece 6.680 isenções na modalidade 1 e um número ilimitado de isenções nas modalidades 2 e 3.

Pedidos facilitados

Desde o ano passado, considerando o contexto da pandemia de covid-19, a Comvest flexibilizou alguns procedimentos para o pleno atendimento dos estudantes das escolas públicas no Programa de Isenção. Em relação aos documentos, como alternativa em caso de dificuldade de conseguir junto às escolas o Histórico Escolar, os candidatos matriculados na rede pública do Estado de São Paulo poderão emitir um documento a partir do site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Já os candidatos de escola pública de outros Estados e do Distrito Federal, poderão anexar uma declaração de que são/foram estudantes da rede pública durante todo o ensino médio, conforme modelo disponível no Edital. Na modalidade 1, que exige comprovação de renda, a Comvest irá aceitar o cadastro no CadÚnico do governo federal (do candidato(a), pai, mãe ou responsável), para que, nesse caso, os candidatos não precisem anexar a documentação exigida.

Os candidatos que optarem pela declaração deverão, no ato da inscrição no Vestibular Unicamp 2022 ou no Enem-Unicamp 2022, anexar o documento oficial exigido (histórico escolar ou declaração da escola).

A lista dos estudantes contemplados com a isenção será divulgada dia 30 de julho. Também a partir desta data, os contemplados começam a receber – exclusivamente via correio eletrônico – um comunicado de que foram beneficiados. Importante: Os contemplados não são automaticamente inscritos no Vestibular Unicamp 2022 e no Enem-Unicamp 2022. É preciso, posteriormente, fazer as respectivas inscrições, utilizando o código de isento fornecido pela Comvest.

O calendário do Vestibular Unicamp 2022 já foi divulgado e as inscrições terão início no dia 2 de agosto de 2021 e deverão ser feitas até dia 8 de setembro. O valor da taxa de inscrição será de 180,00 e poderá ser pago até o dia 10 de setembro. A primeira fase será realizada no dia 7 de novembro de 2021.