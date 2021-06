Alvorada do Oeste - Uso do Eucalipto tratado cresce e tem substituído uso de madeira de lei

Com a evolução da consciência ambiental, tem se intensificado o movimento de preservação das florestas nativas brasileiras. Em Rondônia não é diferente. O uso de madeiras reflorestadas, a exemplo do Eucalipto, que tem sido amplamente indicado, para substituição da madeira de lei.

Em Alvorada do Oeste, Interior de Rondônia, a utilização do Eucalipto tem crescido e se tornado principal madeira nas propriedades rurais, principalmente pela durabilidade e praticidade no uso em cercas e outras aplicações e, principalmente pelo custo benefício.

De acordo com a Casa do Produtor, empresa que comercializa a madeira no município e região, as madeiras extraídas de plantas que tiveram mudas produzidas através de sementes apresentam maior resistência e durabilidade, já as mudas produzidas por estaquias apresentam qualidade inferior. “Este tem sido nosso diferencial das madeiras oferecidas aos clientes, madeiras mais resistentes e duráveis.” Conclui. A empresa chega a oferecer 15 anos de garantia.

O Eucalipto tem excelentes características e ganha longa durabilidade com o tratamento industrial (Autoclave) e normatizado.

Dentre as vantagens de utilização do Eucalipto tratado, se destacam;

Madeira limpa e seca, livre de odores e de óleo;

Inerte, ou seja, não afeta os outros componentes utilizados em suas aplicações;

Madeira tratada com qualidade, durabilidade e resistência similares as madeiras nobres;

Excelente relação custo x benefício;

A madeira utilizada é proveniente de florestas plantadas, evitando a derrubada predatória;

Como a madeira é o único material construtivo que a natureza repõe em curto prazo e pouca energia é consumida no processo produtivo, é considerada uma opção construtiva sustentável.